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18:29, 22 июля 2024Россия

Путин разрешил медикам передавать полиции информацию о психических расстройствах россиян

Медикам разрешили передавать полиции данные о психических расстройствах россиян

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил медикам передавать полиции некоторую информацию о россиянах. Речь идет о данных о психических расстройствах пациентов, передают РИА Новости.

Как следует из подписанного главой государства закона, врачи смогут направлять в правоохранительные органы сведения о пациентах, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, если те потенциально способны совершить общественно опасные действия.

Такая информация больше не подпадает под понятие врачебной тайны, а соответственно согласие гражданина на ее передачу не потребуется.

Кроме того, будет передаваться информация об освобожденных из мест лишения свободы и больных алкоголизмом или наркоманией, если они представляют опасность для окружающих.

Полиция, в свою очередь, должна будет вести наблюдение за такими жителями. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Путин подписал закон об оказании помощи врачами скорой без согласия пациента, если он неспособен выразить свою волю.

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      Елена Торубарова
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