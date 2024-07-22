Путин разрешил медикам передавать полиции информацию о психических расстройствах россиян

Медикам разрешили передавать полиции данные о психических расстройствах россиян

Президент России Владимир Путин разрешил медикам передавать полиции некоторую информацию о россиянах. Речь идет о данных о психических расстройствах пациентов, передают РИА Новости.

Как следует из подписанного главой государства закона, врачи смогут направлять в правоохранительные органы сведения о пациентах, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, если те потенциально способны совершить общественно опасные действия.

Такая информация больше не подпадает под понятие врачебной тайны, а соответственно согласие гражданина на ее передачу не потребуется.

Кроме того, будет передаваться информация об освобожденных из мест лишения свободы и больных алкоголизмом или наркоманией, если они представляют опасность для окружающих.

Полиция, в свою очередь, должна будет вести наблюдение за такими жителями. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Путин подписал закон об оказании помощи врачами скорой без согласия пациента, если он неспособен выразить свою волю.