Путин подписал закон об оказании помощи врачами скорой без согласия пациента

Путин подписал закон, дающий право врачам скорой оказывать помощь без согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право врачам скорой оказывать помощь пациенту без его согласия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они предусматривают, что медики смогут оказывать помощь вне медицинской организации без согласия на то пациента, если он неспособен выразить свою волю.

Соответствующий закон депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении еще 15 декабря. Ранее в случае, когда гражданин не мог выразить свое согласие на оказание медицинского вмешательства, решение принимал консилиум врачей. Однако в условиях экстренного оказания помощи это сделать невозможно, отмечали авторы инициативы.