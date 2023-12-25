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18:38, 25 декабря 2023Россия

Путин подписал закон об оказании помощи врачами скорой без согласия пациента

Путин подписал закон, дающий право врачам скорой оказывать помощь без согласия

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право врачам скорой оказывать помощь пациенту без его согласия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они предусматривают, что медики смогут оказывать помощь вне медицинской организации без согласия на то пациента, если он неспособен выразить свою волю.

Соответствующий закон депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении еще 15 декабря. Ранее в случае, когда гражданин не мог выразить свое согласие на оказание медицинского вмешательства, решение принимал консилиум врачей. Однако в условиях экстренного оказания помощи это сделать невозможно, отмечали авторы инициативы.

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      Никита Абрамов
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