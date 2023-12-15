Врачи скорой начнут оказывать медпомощь без согласия пациента

Врачи скорой начнут оказывать помощь без согласия пациента при угрозе его жизни

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет работникам скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без согласия пациента в случае существовании угрозы для его жизни. Об этом передает ТАСС.

Ранее в случае, когда гражданин не мог выразить свое согласие на оказание медвмешательства, решение принимал консилиум врачей. Однако в условиях экстренного оказания помощи это сделать невозможно, отметили авторы инициативы. Новые нормы позволят врачам оказывать пациенту помощь при угрозе жизни сразу, без его согласия.

Ранее в России предложили решение из-за случаев нападения на работников скорых. В частности, в Алтайском крае призвали использовать видеорегистраторы и тревожные кнопки.