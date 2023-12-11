В России предложили решение из-за случаев нападения на работников скорых

В Алтайском крае предложили применять тревожные кнопки для работников скорых

В России предложили решение из-за участившихся случаев нападения на работников скорой помощи. Так, в Алтайском крае предложили применять видеорегистраторы и тревожные кнопки. Об этом сообщил «Подъем».

По сведениям издания, до этого 25-летняя медсестра Краевой клинической больницы рассказала, что пенсионер, прибывший в медучреждении, неожиданно накинулся на нее, повалил на пол, душил и вырвал клок волос.

Жительница Алтайского края пожаловалась, что «морально просто растоптана». Она попросила власти принять меры для защиты медицинских сотрудников.

В краевом Минздраве заверили, что пострадавшей оказана вся помощь, а также власти рассматривают ряд мер для обеспечения безопасности работников.

«В настоящее время прорабатывается проект регламента применения сотрудниками скорой помощи персональных видеорегистраторов. Некоторыми учреждениями в тестовом режиме установлены кнопки тревожной сигнализации на планшеты для выездных бригад скорой помощи. При положительном результате реализации указанный механизм будет поэтапно внедряться в медицинские организации Алтайского края», — разъяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске фельдшеры приехали лечить пациентку с коронавирусом, но нарвались на побои.

