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18:38, 26 октября 2023Россия

Поехавшие лечить COVID-19 к россиянке фельдшеры нарвались на побои

В Татарстане пьяная женщина притворилась больной COVID-19 и напала на фельдшеров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане фельдшеры приехали лечить пациентку с коронавирусом, но нарвались на побои. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в городе Зеленодольск. Скорая выехала к некой Альбине, которая утверждала, что у нее COVID-19. На месте выяснилось, что никаких симптомов заболевания у россиянки нет и она пьяна.

Тогда медики попытались уйти. В ответ пациентка начала их обзывать и толкать. Одна из приехавших на вызов получила удар локтем в голову.

Ранее в октябре похожий инцидент произошел в Барнауле. Двое пьяных мужчин избили и искусали водителя скорой помощи, который приехал их спасать.

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      Евгения Куликова
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