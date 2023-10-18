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14:05, 18 октября 2023Россия

Пьяные россияне избили и искусали водителя скорой помощи

В Барнауле двое пьяных мужчин избили и искусали водителя скорой помощи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Барнауле двое пьяных мужчин избили и искусали водителя скорой помощи, который приехал их спасать. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел возле бара на Кавалерийской улице. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, обнаружила у заведения двоих россиян, одного из них решили доставить в больницу.

«В итоге один из "пациентов" ударил несколько раз водителя по лицу, а его товарищ прокусил сотруднику скорой помощи руку», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что мужчин разозлило ворчание водителя, который помогал фельдшеру и врачу разместить одного из них на каталке.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что здоровью водителя был причинен легкий вред, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка с подозрением на перелом черепа избила врача-рентгенолога во время приема. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

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