Москвичка с подозрением на перелом черепа избила рентгенолога во время приема

Shot: москвичка с травмой головы пришла на прием к рентгенологу и избила его

Москвичка с подозрением на перелом черепа пришла на прием к врачу-рентгенологу и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в больнице района Свиблово. По данным канала, женщина получила травму головы и пришла в рентген-кабинет, чтобы сделать снимок. Во время приема пациентка стала проявлять агрессию и кричать на 27-летнего врача, а затем набросилась на него с кулаками.

После случившегося рентгенологу потребовалась медпомощь — у него диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница башкирского Сибая напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына. На россиянку написали заявление в полицию.