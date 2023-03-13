Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 13 марта 2023Россия

Россиянка напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына

Жительница башкирского Сибая напала на педиатра из-за слишком медленного приема ее сына

Фото: агентство «Москва»

Жительница башкирского Сибая напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Россиянка пришла с ребенком в поликлинику, отстояла в очереди и без конфликтов попала в кабинет медика. Но перед началом осмотра педиатр попросила женщину немного подождать, сославшись на совещание с коллегами. Специалист отсутствовала несколько минут.

Когда врач вернулась в кабинет, жительница Сибая набросилась на нее с кулаками. Позже женщина преследовала медика по всей больнице. За врача вступились другие сотрудники.

На россиянку написали заявление в полицию.

27 января сообщалось, что житель Челябинской области привел дочь к стоматологу и подрался с врачом. Россиянин зашел в лечебный кабинет и попросил вырвать его дочери молочный зуб. Стоматолог решил, что зуб удалять не надо, и отказался от операции. После этого отец ребенка набросился на врача с кулаками.

Сотрудники полиции проводили проверку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Объявлены лауреаты премии «Оскар-2023»
Си Цзиньпин призвал превратить армию КНР в «Великую стальную стену»
Муляж гранаты с надписью «Бум!» оставили у частной клиники в российском городе
Названа стадия реализации проекта газового хаба в Турции
Россиянка напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына
Модель с тату по всему телу снялась обнаженной в пищевой пленке
В программе Мясникова назвали способ употребления овощей с максимальной пользой
Данные о смерти обвиняемого в убийстве «крабового короля» Кана назвали вбросом
Два столкнувшихся грузовика полностью перекрыли движение по Киевскому шоссе
Россиянам рассказали о наиболее выгодных картах с кешбэком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.