Россиянка напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына

Жительница башкирского Сибая напала на педиатра из-за слишком медленного приема ее сына

Жительница башкирского Сибая напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Россиянка пришла с ребенком в поликлинику, отстояла в очереди и без конфликтов попала в кабинет медика. Но перед началом осмотра педиатр попросила женщину немного подождать, сославшись на совещание с коллегами. Специалист отсутствовала несколько минут.

Когда врач вернулась в кабинет, жительница Сибая набросилась на нее с кулаками. Позже женщина преследовала медика по всей больнице. За врача вступились другие сотрудники.

На россиянку написали заявление в полицию.

27 января сообщалось, что житель Челябинской области привел дочь к стоматологу и подрался с врачом. Россиянин зашел в лечебный кабинет и попросил вырвать его дочери молочный зуб. Стоматолог решил, что зуб удалять не надо, и отказался от операции. После этого отец ребенка набросился на врача с кулаками.

Сотрудники полиции проводили проверку.