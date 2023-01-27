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12:18, 27 января 2023Россия

Россиянин избил стоматолога после отказа вырвать ребенку молочный зуб

Ura.ru: житель Челябинской области привел дочь к стоматологу и подрался с врачом

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Житель Трехгорного в Челябинской области привел дочь к стоматологу, вступил с ним в конфликт и избил его. Об этом 27 января Ura.ru сообщила свидетельница произошедшего.

По ее утверждению, россиянин зашел в лечебный кабинет и попросил вырвать его дочери молочный зуб. Стоматолог решил, что зуб удалять не надо, и отказался от операции. После этого отец ребенка набросился на врача с кулаками. В ходе потасовки мужчины переместились в коридор, где находились другие посетители клиники.

«Бил в лицо и делал удушающие захваты, сотрудники поликлиники вызвали полицию. Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал», — рассказала женщина.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области мужчина не получил талоны на прием к врачам для своих детей и избил одного из медиков. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Варвара Родикова
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