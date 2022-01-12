Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Недовольный правилами в больнице россиянин избил врача

Россиянин в Череповце не попал к нужному специалисту в больнице и избил замглавврача

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Житель Вологодской области не получил талоны на прием к врачам для своих детей и избил одного из медиков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Житель Череповца утром в понедельник, 10 января, пришел в седьмую поликлинику и попытался взять талоны к узким специалистам для своих детей. В регистратуре россиянину рекомендовали сначала пойти на прием к участковому педиатру. Отец остался недоволен правилами в больнице и тем, что не попал к нужным специалистам. Тогда регистратор направила его к руководству поликлиники. Мужчина ворвался в ближайший кабинет, в котором находилась замглавврача.

Женщина разговаривала по телефону. Дебошир выхватил из ее рук гаджет и начал наносить им удары по голове медика. После этого он начал «крушить все вокруг». «Затем нарушитель убежал из поликлиники. Замглавврача доставлена в отделение нейрохирургии с травмой головы», — отметили в правоохранительных органах. Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Коллеги посоветовали ей провести некоторое время под наблюдением специалистов.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России («Побои»).

В сентябре 2021 года пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи. Бригада медиков доставила мужчину в городскую больницу с подозрением на отравление. Однако пациент неожиданно набросился на врачей с кулаками.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали иррациональными требования отказаться от «Северного потока-2»
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
Недовольный правилами в больнице россиянин избил врача
США потребовали прекратить военные учения на западе России
Россиян предупредили о резком скачке температуры
Босой мужчина прогулялся по подмосковному супермаркету и озадачил россиян
В США заявили о предательстве Германии из-за «Северного потока-2»
Назван лучший срок хранения долларов
Названы «туалетные» симптомы омикрон-штамма COVID-19
Россиян предупредили о вреде частого употребления сыра
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter