Недовольный правилами в больнице россиянин избил врача

Житель Вологодской области не получил талоны на прием к врачам для своих детей и избил одного из медиков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Житель Череповца утром в понедельник, 10 января, пришел в седьмую поликлинику и попытался взять талоны к узким специалистам для своих детей. В регистратуре россиянину рекомендовали сначала пойти на прием к участковому педиатру. Отец остался недоволен правилами в больнице и тем, что не попал к нужным специалистам. Тогда регистратор направила его к руководству поликлиники. Мужчина ворвался в ближайший кабинет, в котором находилась замглавврача.

Женщина разговаривала по телефону. Дебошир выхватил из ее рук гаджет и начал наносить им удары по голове медика. После этого он начал «крушить все вокруг». «Затем нарушитель убежал из поликлиники. Замглавврача доставлена в отделение нейрохирургии с травмой головы», — отметили в правоохранительных органах. Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Коллеги посоветовали ей провести некоторое время под наблюдением специалистов.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России («Побои»).

В сентябре 2021 года пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи. Бригада медиков доставила мужчину в городскую больницу с подозрением на отравление. Однако пациент неожиданно набросился на врачей с кулаками.