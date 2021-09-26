Пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи

СК: в Уфе 36-летний пьяный мужчина избил женщину-врача и ее коллегу

В Уфе задержан избивший прибывших на вызов врачей скорой помощи пьяный россиянин. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 сентября бригада медиков доставила мужчину в городскую больницу с подозрением на отравление. Однако пациент неожиданно набросился на врачей с кулаками. Он сломал руку врачу-токсикологу и сильно избил ее коллегу врача-реаниматолога скорой помощи, пытавшегося его остановить. После этого мужчина сбежал из больницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Им оказался 36-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа. СКР возбудил уголовное дело по статье 213 («Хулиганство с применением насилия») УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО на время следствия.

23 сентября сообщалось, что в Нижневартовске мужчина избил врача за то, что он провел осмотр его жены, которая пришла в хиджабе. Потерпевший рассказал «Ленте.ру», что причиной конфликта стала просьба дерматолога последовательно оголить руки, ноги и живот.