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На избившего за отказ надеть бахилы врача россиянина завели уголовное дело

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело на россиянина, который избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области.

В Новосибирске в ночь на 13 декабря 2020 года 35-летний врач в составе бригады скорой помощи приехал на вызов к девятилетнему мальчику. Отец ребенка потребовал надеть бахилы, но они отказались это сделать. После этого мужчина выгнал их из квартиры, задержал в коридоре и избил. Медик написал заявление в полицию.

После того, как пострадавший лично встретился с исполняющим обязанности главы регионального СУ СК Антоном Бадулиным, возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что на полицейского в Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря произошло нападение. Участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили правоохранителя, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения.

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