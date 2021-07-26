Избившие полицейских во время массовой потасовки россияне задержаны

В Саратове задержаны пятеро молодых людей, избившие полицейских во время массовой потасовки. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По факту применения насилия к сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, 24 июля около часа ночи четверо полицейских во время патрулирования проспекта Кирова в Саратове увидели массовый конфликт. Стражи порядка потребовали прекратить потасовку, однако в ответ ее участники стали их избивать. Один из полицейских получил ножевое резаное ранение кисти. Всех сотрудников полиции госпитализировали.

В настоящее время личности нападавших установлены. Один 19-летний, двое 17-летних и двое 18-летних молодых людей доставлены в следственный орган. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.