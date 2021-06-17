Полицейским пришлось отстреливаться от приятелей задержанного россиянина

В Татарстане полицейским пришлось отстреливаться от приятелей задержанного за пьяное вождение россиянина. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в ночь на 15 июня в Менделеевске сотрудники правоохранительных органов остановили водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. На выручку 29-летнему нарушителю пришли трое мужчин и две девушки. Они попытались отбить своего друга. Один из полицейских применил оружие, произведя один выстрел в воздух и два в задержанного.

Раненный в стопу мужчина был доставлен в местную больницу, его знакомых задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

5 июня сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области 33-летний задержанный, находясь в изоляторе временного содержания, избил трех полицейских.