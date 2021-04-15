Российские полицейские устроили «голливудскую» погоню и попали на видео

Сотрудники ГИБДД республики Марий Эл устроили «голливудскую» погоню за подозрительным автомобилем и попали на видео. Его опубликовало на своем сайте МВД России.

Полицейские заметили автомобиль, который двигался так, будто за рулем находится нетрезвый водитель. Подозрения правоохранителей также вызвал оторванный у автомобиля задний бампер.

На кадрах с погоней видно, как нарушитель пытается скрыться, но полицейские стреляют по колесам автомобиля из табельного оружия. Водитель снизил скорость, однако останавливаться отказался, тогда сотрудник ГИБДД вышел, догнал нарушителя, разбил стекло в его автомобиле и на ходу запрыгнул в салон, чтобы достать ключи зажигания. Только после этого маневра машина остановилась.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленника задержали, он был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой, пытаясь задержать пьяного водителя. Нарушителем оказался солдат-контрактник. Полицейские применили табельное оружие, но задержать солдата удалось, лишь когда он сам остановил автомобиль в одном из жилых дворов.