Российские полицейские открыли огонь в погоне за пьяным солдатом на автомобиле

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой, пытаясь задержать пьяного водителя. Об этом сообщает Znak.

По данным издания, нарушителем оказался солдат-контрактник. Перед тем как сесть за руль, он выпил два литра пива. Полицейские приказали солдату остановиться, однако он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД.

Остановить нарушителя пытались четыре патрульные машины. Как отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, пытаясь уйти от погони, водитель создавал реальную угрозу и для себя, и для других участников дорожного движения.

Полицейские применили табельное оружие, но задержать солдата удалось, лишь когда он сам остановил автомобиль в одном из жилых дворов.

Командование части, где проходил службу военный, заявило о его досрочном увольнении в связи с невыполнением им условий контракта.