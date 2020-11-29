Гонки со стрельбой в стиле GTA в российском городе попали на видео

Ночные гонки со стрельбой в стиле компьютерных игр GTA на дорогах Санкт-Петербурга попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале LifeShot.

По данным канала, инцидент начался с того, что 33-летний водитель Toyota Camry проигнорировал требование инспекторов остановиться на перекрестке Московского проспекта и улицы Бассейной и поехал дальше. После этого сотрудникам ДПС пришлось устроить за ним погоню с опасными маневрами и стрельбой.

Нарушитель остановился только после того, как получил ранение. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести. Полицейские составили в отношении гонщика протокол об административном правонарушении.