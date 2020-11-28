Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео

Пятый канал

В Екатеринбурге во время задержания предполагаемой нарушительницы правил дорожного движения один из инспекторов ГИБДД ударил поваленную на землю девушку ногой. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях, сообщает в субботу, 28 ноября, «Пятый канал».

На кадрах видно, как девушку удерживают два сотрудника правоохранительных органов. Затем к ним подбегает еще один полицейский, который практически с разбега ударяет ее ногой.

По предварительным данным, девушка проехала перекресток на красный свет, чем привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Она проигнорировала требование остановиться и попыталась скрыться, сообщает РИА Новости. В погоне участвовали четыре экипажа дорожно-патрульной службы. После ее завершения произошел снятый очевидцами инцидент.

Как выяснили полицейские, за рулем находилась девушка 1997 года рождения, которая не имела водительских прав. Полиция проводит проверку, в том числе изучает правомерность применения силы инспекторами при задержании.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Волгограде водитель раритетной BMW напал на инспекторов ДПС и проломил голову одному из них.