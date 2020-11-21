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Водитель раритетной BMW проломил голову инспектору ДПС

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Волгограде водитель раритетной BMW проломил голову инспектору ДПС. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

Инцидент произошел в субботу, 21 ноября. Наряд ДПС попытался остановить иномарку в Дзержинском районе, однако водитель попытался скрыться.

В ходе погони полицейским удалось блокировать автомобиль нарушителя, водитель вышел из машины и несколько раз ударил инспектора ДПС железным прутом по голове. Напарник старшего лейтенанта сделал сначала предупредительный выстрел, затем выстрелил по ногам водителя.

Полицейский и нападавший в настоящий момент находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти.

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