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Нападение вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане назвали терактом

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Продолжение: В МВД раскрыли подробности нападения подростка на отдел полиции в Татарстане

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после нападения вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следствие назвало ЧП покушением на теракт. Также возбуждено дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным СКР, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания он нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате напавший скончался до приезда медиков.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 30 октября сообщалось, что местный житель Виталий А. 2004 года рождения бросил два коктейля Молотова в здание ОМВД. Его попытались задержать. Подросток кричал «Аллаху акбар!», называл полицейских неверными и размахивал ножом. В итоге он напал на начальника изолятора временного содержания и нанес ему тяжелое ранение. Подросток являлся радикальным исламистом.

Предыстория: Российского подростка застрелили в ходе нападения на отдел полиции
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