Россиян уличили в погроме российского посольства в Киеве

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения двум российским гражданам в нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе следствия были уличены в погроме, совершенном в марте 2016 года, Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им вменяется преступление, предусмотренное статьей 360 УК РФ («Нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной»).

Имеются неопровержимые доказательства, что 6 марта 2016 года Агафонов и Белачеу с сообщниками приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой забросали фасад здания камнями, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив режим работы посольства. По этому делу объявлены в розыск семь граждан Украины.

Агафонов также участвовал в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Он и Белачеу объявлены в международный розыск.