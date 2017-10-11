Четверо граждан Украины заочно арестованы за атаки на российские дипучреждения

Четверо граждан Украины, обвиняемых в нападениях на российские дипучреждения в период с 2014 по 2016 годы, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Об этом в среду, 11 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следствие установило, что к нападению на российское посольство в Киеве, совершенному в 2014 году, причастны Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко. К атаке на Генконсульство во Львове в марте 2016 года имел отношение депутат Верховной Рады восьмого созыва Владимир Парасюк.