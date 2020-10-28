Москвичи пожаловались на нападения банды неонацистов на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 28 октября, сообщает издание «Говорит Москва».

Житель района Медведково Андрей рассказал, что 24 октября шел из кафе по дворам в компании друзей. Его внимание привлекли четыре человека, которые шли за компанией. Они показались ему подозрительными. Преследователи вскоре окружили компанию и начали поливать ее из перцовых баллончиков. Самого Андрея сильно ударили в шею, отчего тот потерял сознание и попал в больницу с сотрясением мозга.

О жалобах местных жителей на действия неизвестной банды неонацистов в Медведково писали в социальных сетях. Загадочную банду описывают как группу из нескольких человек, скрывающих лица под масками и кепками. Мужчины вооружены ножами, баллончиками, у них имеется атрибутика с запрещенной в России нацистской символикой.

В полиции журналистам не подтвердили информацию о нападениях на жителей района.

16 апреля 2019 года сообщалось, что суд Омска приговорил к 18 годам колонии строгого режима Никиту Федоненко — бывшего полицейского и создателя банды, обвиняемой в грабежах, избиениях и убийстве на почве национальной ненависти.