Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Омский суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Никиту Федоненко — бывшего полицейского и создателя банды, обвиняемой в грабежах, избиениях и убийстве на почве национальной ненависти. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает управление Следственного комитета России по региону.
Вместе с Федоненко тюремные сроки получили и его подельники по преступной деятельности: Александр Безбородов проведет 16 лет в колонии строгого режима, а Регина Микуличева — шесть лет в колонии общего режима. Еще одного обвиняемого, Александра Ланбина, освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Признать свою вину подсудимые отказались.
Никита Федоненко — бывший инспектор патрульно-постовой службы и член регионального отделения Федерации смешанных боевых единоборств, занявший в 2013 году второе место на турнире «Кубок золотого шлема».
Он создал студенческую банду, которая нападала на выходцев с Кавказа и из Средней Азии, избивала их и грабила. Кроме него, туда входили студенты Безбородов и Ланбин, а также несовершеннолетняя Регина Микуличева.
Одной из жертв стал бизнесмен Вага Забилекян, который скончался от побоев. Убийство произошло осенью 2016 года. Тогда же Федоненко был задержан. При обыске в его квартире сыщики нашли «атрибутику, похожую на ту, что используют скинхеды».
Позже стало известно, что Федоненко сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в федеральный розыск. 15 января сообщалось о его поимке на границе с Украиной.