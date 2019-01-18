Находящийся в бегах националист Шульц попался

В Санкт-Петербурге полицейские задержали находящегося в розыске националиста Дмитрия Боброва по прозвищу Шульц. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает «Росбалт».

По данным издания, мужчину задержали 17 января возле дома на улице Хасанская и доставили в отделение полиции.

В сентябре 2017 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Боброва к двум годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по национальному признаку с использованием интернета») за пост во «ВКонтакте» о людях «высшей» и «низшей» расы.

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Приговор был оглашен в отсутствие подсудимого. Бобров был под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не пришел. В тот день он опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение, в котором заметил, что «с полным правом удаляется на время на отдых и покой», и оставил номер своей карты для желающих оказать ему финансовую поддержку.

Его объявили в розыск.

Бобров стоял у истоков группы «Шульц-88», которая занималась нападениями на людей неславянской внешности в Петербурге. В 2003 году его задержали и приговорили к шести годам колонии, откуда он вышел в 2009 году. Бобров включен в список Росфинмониторинга действующих террористов и экстремистов.

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