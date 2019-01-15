Беглого националиста-полицейского поймали на границе с Украиной

В Ростовской области на границе с Украиной задержан бывший полицейский и боец ММА Никита Федоненко, обвиняемый в убийстве на национальной почве и сбежавший из-под домашнего ареста. Об этом сообщает региональное издание «СуперОмск».

Молодого человека этапируют в Омск, где суд будет решать вопрос о его заключении под стражу.

По данным издания, предположительно 2 января Федоненко нарушил условия содержания под домашним арестом и сбежал. Его объявили в федеральный розыск.

В настоящее время в Омске идет судебный процесс над участниками студенческой банды нацистов, которая нападала на выходцев с Кавказа и из Средней Азии, избивала их и грабила. Одной из жертв стал бизнесмен Вага Забилекян, который скончался от побоев. Убийство произошло осенью 2016 года. Тогда же был задержан Федоненко. При обыске в его квартире сыщики нашли «атрибутику, похожую на ту, что используют скинхеды».

По версии следствия, организатором и идейным вдохновителем группировки был Федоненко, бывший боец ММА, служивший в органах внутренних дел. Кроме него, в банду входили студенты Александр Безбородов и Александр Ланбин, а также Регина Микуличева, которая на момент совершения преступлений была несовершеннолетней. Девушка также пыталась скрыться, сбежав от суда в мае 2018 года. Ее поймали в сентябре того же года в Воронеже и поместили в СИЗО.

Федоненко — член регионального отделения Федерации смешанного боевого единоборства, в 2013 году занял второе место на турнире «Кубок золотого шлема». Учился в Академии МВД, позже бросил учебу и ушел работать инспектором патрульно-постовой службы, но прослужил недолго и уволился.

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