Кровавая уборка

23 октября Мосгорсуд вынес приговор «банде чистильщиков» — группе молодых людей профашистских взглядов, орудовавшей в столичном регионе. Следствию удалось доказать причастность членов организованной преступной группировки (ОПГ) к 14 убийствам. Главарь банды Павел Войтов на допросе после задержания заявил, что хотел «очистить» столицу от пьяниц и бомжей. Однако не все жертвы банды были маргиналами. Началась криминальная история группировки с того, что ее участники весной 2014 года пытались вступить в батальон «Азов», но на территорию Украины их не пустили. Подробности резонансного дела вспоминала «Лента.ру».

Серийные душегубы

Члены «банды чистильщиков» носили нацистскую символику, рассуждали о нужности радикальных перемен и даже революции в России, но в качестве жертв выбирали только тех, кто не мог оказать сопротивления. Самой старшей в их компании была 25-летняя девушка, организатором — 20-летний нацист из Латвии, осквернявший еврейские могилы и объявленный за это в розыск. На их общем счету — 14 убитых. Один из бандитов самостоятельно (вне банды) убил еще одного человека и тяжело ранил второго. Примером для подражания они считали маньяка Пичушкина и очень хотели, чтобы их показали на НТВ. И НТВ их показал — в день вынесения приговора. Но лиц их никто не запомнит.

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Лишь шестеро из убитых бандой 14 человек были лицами без определенного места жительства. Остальные просто шли по делам, гуляли или решили выпить пива на улице. И их ждали дома жены, подруги, родители и дети. Так что называть эту группу бандой душегубов все-таки неправильно. Они просто фашисты.

Осенью 2014 года юридические и технические возможности российских правоохранительных органов позволили провести масштабное мероприятие, о необходимости которого говорили много лет. Тогда объединенными усилиями ФСБ и МУРа были проанализированы данные ретрансляторов операторов связи: оперативники и следователи изучали те места, где были совершены убийства, к тому времени остававшиеся нераскрытыми. Одним из результатов этой грандиозной по масштабам и задачам работы стало то, что в местах пяти совершенных в разных районах Москвы убийств обнаружился один и тот же телефонный аппарат. А при изучении уголовных дел следователи столичного главка Следственного комитета России (СКР) выяснили: преступления были совершены схожим образом.

— Все попавшие в поле зрения уголовные дела объединяло одно: они были совершены в местах, где не было камер видеонаблюдения, — рассказывает подполковник юстиции Сергей Ажаев, следователь по особо важным делам столичного главка СКР. — Способ убийства был аналогичный: множественные, по нескольку десятков, ножевые ранения. А затем и медико-криминалистическая экспертиза показала: во всех этих случаях как орудие преступления использовался похожий нож. Хотя не все ранения наносились именно им, но он фигурировал везде. А потом мы заметили: убийства совершаются вдоль Белорусского направления железной дороги. Это уже давало основания сделать вывод, что мы столкнулись с серийными преступлениями.

Изначально в серию объединили пять убийств. Затем стало известно, что на территории Восточного округа столицы есть еще пять уголовных дел, в которых механизм убийства был схожим: жертву сначала били по голове, и только потом резали. Правда, в этих случаях железной дороги поблизости не было, но остальное позволяло сделать вывод: все они, похоже, из той же серии.

По кровавым следам

Следствию поначалу оставался неясным мотив: убивали как бомжей и лиц, злоупотребляющих алкоголем, так и граждан, которых маргиналами назвать сложно. Среди жертв оказался строитель, вышедший купить пиво; электрик строительного супермаркета, отправившийся погулять; мясник одного из крупных торговых центров, возвращавшийся с работы…

Расследование в итоге начали от того самого телефонного аппарата, засветившегося в нескольких местах преступлений. Выяснилось, что он принадлежит 25-летней москвичке Елене Лобачевой. За год до этих событий, летом 2013 года, она получила условный срок за несколько краж из автомобилей, но связать хрупкую девушку и ножевые удары, которые явно наносились мужчиной, было сложно, ведь совпадения бывают самые разные, и следователи это знают.

Очень быстро выяснилось: Елена общается с молодым человеком, который не только физически силен, но и активно пропагандирует «чистоту Руси». Он родился в Москве и много лет прожил в Измайлово, ходил там в школу, затем вместе с родителями переехал в Латвию и учебу заканчивал там. Изучение его профилей в социальных сетях дало неожиданное открытие: Павел Войтов занимался боксом и ножевым боем, подражал нацистам. Выяснилось, что живет он у бабушки в Подмосковье, но часто приезжает на встречи с Лобачевой. Собранные данные позволяли предположить, что он на удивление часто оказывается со своей подругой в тех местах, где потом находят тела убитых. Но тут в дело вмешался случай.

15 февраля 2015 года около станции метро «Выхино», недалеко от того места, где проживает Лобачева, неизвестные напали на дворника, вышедшего рано утром на работу, и попытались его убить. Но дворник оказал серьезное сопротивление и, хоть и попал в реанимацию, выжил.

Дело дворника боится

— Мы уже готовились приглашать Войтова на беседу и планировали ее сценарий, но тут вдруг узнали: оперативники районного отдела полиции, которые расследовали нападение на дворника, по камерам видеонаблюдения смогли выяснить, куда после преступления убежали нападавшие, — рассказывает следователь Ажаев. — И выявили, что они зашли в подъезд, где проживает Лобачева. Естественно, местные полицейские сделали поквартирный обход, и Войтов, узнавший об этом от Лобачевой, насторожился.

Орудия убийств «банды чистильщиков» 1 /3

Как выяснилось позже, напавших на дворника было двое — и оба были вооружены ножами. Когда жертва оказала сопротивление, один из покушавшихся случайно задел ножом второго, поранив ему ногу. Войтов (а это был он) немедленно позвонил своей подруге Елене и попросил подготовить все для перевязки. Когда на следующий день районные полицейские пришли с обычными расспросами к жителям дома, Войтов решил на всякий случай пересидеть у подруги.

Задержали его уже на вокзале и сразу же привезли в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве — именно его сотрудники, в том числе подполковник Ажаев, занимаются тяжкими преступлениями против личности, в том числе и серийными убийствами. На первом же допросе Войтов абсолютно добровольно и отчасти неожиданно написал явку с повинной, перечислив как те преступления, в которых его подозревали, так и другие. И сам сообщил о том, как создавал группу.

Осквернитель могил

Гёт (такова кличка Войтова) родился в Москве, в 2008 году уехал в Латвию, на родину отца. Там его, шестиклассника, взяли только в пятый класс: он не мог как следует говорить на обязательном латышском языке. Отношения с отцом у него становились все напряженнее — Войтов и его мать оставались гражданами России, а отец быстро получил латвийский паспорт. Павел активно занимался боксом, ножевым боем, не пил и не курил, но в интернете его круг общения составляли националисты, а разговоры в чатах все чаще затрагивали судьбы России.

В 2014 году Войтову пришлось спешно покинуть Прибалтику. Друзьям он говорил, что его обвинили в поджогах палаток, торгующих спайсами, но у следствия другие данные: он был причастен к разрушению еврейских могил и предпочел переехать по месту регистрации, в квартиру бабушки.

В переписке с единомышленниками Гёт познакомился с молодым человеком под ником Закир, который на националистических форумах высказывал те же мысли. Весной 2014 года у них возникла идея вступить в батальон «Азов», где, как им казалось, много таких же, как они, активных бойцов. Договорились встретиться в Москве и вместе ехать на Украину — с тем, чтобы подготовиться к будущим битвам. К ним примкнул третий постоянный собеседник под ником Персик.

Рождение банды

3 июня 2014 года Гёт, Закир и Персик встретились на Киевском вокзале Москвы — и впервые лично познакомились. Закиром оказался родившийся в Санкт-Петербурге в 1999 году Максим Павлов (его ник, ставший кличкой, появился от отчества Закирович). Большую часть жизни он прожил в городе Ростове Ярославской области, и к дню первой встречи уже совершил два убийства (один потерпевший выжил, второй погиб), оставшись при этом безнаказанным: на след Павлова тогда даже не вышли.

После присоединения Крыма к России именно Закир — российский модератор сетевых форумов — стал добровольно и активно выполнять указания администраторов с территории Украины. Инициатива неудавшегося вступления в «Азов» также принадлежит Павлову: в батальоне у него были знакомые. На личном счету Закира в «банде чистильщиков» — два убийства (совершенные совместно с Войтовым), но именно он тщательнее других скрывал улики, например, всегда совершал преступления в перчатках, которые потом обязательно уничтожал.

Вообще, Павлова можно назвать «самым удачливым» в банде: летом 2014 года, после одного из убийств, его задержали сотрудники полиции, у него отняли нож и доставили в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. Но никто из стражей порядка не догадался связать несовершеннолетнего приезжего со зверски зарезанным человеком, найденным рядом с местом задержания. Его подозревали в краже, но к ней он не был причастен, и в итоге задержание Павлова сотрудники полиции объяснили просто отсутствием московской регистрации. Его отдали матери после того, как она приехала за сыном из Ярославля.

Владислав Каратаев с товарищем 1 /4

Третий член банды — Персик — родившийся в 1996 году в городе Павлово Нижегородской области Владислав Каратаев, инвалид третьей группы, состоявший на учете у врача-психиатра и судимый за торговлю наркотиками. Несмотря на это, Каратаев был активным националистом, требовавшим чистоты расы и рядов.

И вот эта троица села в поезд и отправилась защищать Украину в рядах батальона «Азов». Но их не пропустили через границу: в то время погранслужба Незалежной не пускала на территорию страны мужчин призывного возраста из России. Официальная формулировка была другой: у несовершеннолетнего Павлова не было разрешения на выезд за рубеж от родителей, а у Каратаева и Войтова — денег, достаточных для проживания в республике. Они вернулись в Москву и поехали к Войтову, точнее — к его бабушке, в Рузский район Подмосковья.

— Электричка, на которой они ехали, шла только до Голицыно. И там, на вокзальной площади, эти трое заметили семейную пару, явно выпивших. Под лозунгом борьбы с пьянством и с целью завладения деньгами они решили отобрать у них сумку, — рассказывает следователь Сергей Ажаев. — Мужчине нанесли удар по голове, а у женщины отняли сумку, угрожая ножом. Эти действия УК РФ квалифицирует как разбой. Именно этот день, 4 июля 2014 года, фигурирует в материалах дела как дата создания организованной преступной группы.

По данным следствия, сумма ущерба составила чуть более 40 тысяч рублей, в том числе — два мобильных телефона. Их спустя несколько дней уехавший домой Каратаев сдаст в скупку, предъявив при этом свой личный паспорт. Через несколько месяцев владелец торговой точки покажет полицейским журнал, который станет однозначным доказательством в деле о разбойном нападении, самом первом и самом безобидном преступлении этой банды.

Разбавила компанию

Так как попытка вступить в ряды батальона «Азов» кончилась бесславно, Павлов и Каратаев из Москвы отправились домой. Первым на поезд отправился Павлов. Провожать Закира на вокзал пришла его давняя виртуальная знакомая, полностью разделяющая его националистические взгляды, — по паспорту 25-летняя ранее судимая и приговоренная к условному сроку Елена Лобачева, в сети фигурировавшая под ником Руслана Велисова. Там, на вокзале, она познакомилась с Войтовым и сразу пригласила его и Персика к себе домой, на Вешняковскую улицу, неподалеку от парка Кусково.

В ночь на 5 июля 2014 года все трое пошли погулять в парк, и между 00:40 и 04:40 они совершили убийство первого встречного. Их первой жертвой стал 22-летний москвич, работавший в парке озеленителем. Его выбрали просто потому, что он был нетрезвым. Дома его, ушедшего с другом попить пива, ждали отец и мать. На теле погибшего эксперты потом насчитали 171 ножевое ранение. Лобачева приняла активное участие в преступлении. После преступления все трое пришли домой к Лобачевой, помылись, перекусили — и поехали провожать Персика-Каратаева на вокзал, а Елену — на дачу.

Елена Лобачева

— После знакомства с Войтовым Лена поменялась. Она стала говорить, что он — по-настоящему крутой, часто приводила его в пример, особенно радовалась тому, что он не курит и не пьет, — рассказывала на следствии близкая подруга Лобачевой. — Он и на меня произвел очень хорошее впечатление, смущало только то, что он на пять лет нас моложе. Но однажды я услышала их разговор и была шокирована: они обсуждали философию и красоту смерти и убийств, восхищались «битцевским маньяком» Пичушкиным, при этом подробно разбирали именно практическую сторону его преступлений. Они буквально поклонялись Пичушкину и другим серийным маньякам и сами мечтали стать такими же, причем с той целью, чтобы их «показали на НТВ». Если раньше Лена сильно увлекалась националистическими идеями, то после знакомства с Павлом ее больше стали интересовать именно серийные убийства. Она быстро перестала общаться со мной и даже изменила свою страницу во «ВКонтакте».

Подруга Лобачевой также рассказала следователям, что участники банды были вооружены.

— При себе у них были ножи, — сообщила девушка. — У Лобачевой было при себе два складных ножа, один из которых с рукояткой розового цвета (я видела их зацепленными на клипсу в карманах ее одежды); у Войтова при себе был складной нож в кармане (я также видела клипсу ножа), а на поясе — нераскладной нож в ножнах; у Персика я видела торчащие из карманов ножи, а под курткой у него был пистолет (какой именно — я сказать не могу, поскольку полностью пистолет не видела, только его часть, а кроме того, в оружии не разбираюсь).

Тут вполне уместно предположить, что у Лобачевой и Войтова, несмотря на разницу в возрасте, был роман, но это не так. И в интимные отношения они не вступали. Их связывало нечто другое — совместные убийства. Они считали, что очищают землю от маргиналов и готовят себя к грядущим преобразованиям России. На самом деле они просто лишали жизни беззащитных и тех, кто слабее.

Проклятый путь

По данным следствия, хронология преступлений «банды чистильщиков» выглядит так: первое преступление, о котором рассказывалось ранее, было совершено 4 июля 2014 года; к счастью, обошлось без жертв. В ночь на 5 июля банда расправилась с молодым озеленителем в парке Кусково. Спустя несколько дней, ночью 13 июля, на Измайловском бульваре Войтов и Лобачева напали на мужчину, который шел домой с работы. Отца восьмилетней девочки и мужа молодой жительницы Оренбурга убили при помощи молотка и ножа. 26 июля около восьми вечера в тупиковой улице Брянский Пост (Пресненский район Москвы) Войтов убил пожилую попрошайку: бандит дважды ударил женщину молотком по голове и нанес ей 45 ножевых ранений.

Следующее убийство — на той же улице Брянский Пост — «банда чистильщиков» совершила 30 июля 2014 года около часу ночи: Войтов и Лобачева расправились под эстакадой с жителем города Гагарин Смоленской области. Он был ранее судим за убийство, злоупотреблял спиртным и жил на Белорусском вокзале, где подрабатывал уборкой вагонов поездов дальнего следования. Это был второй маргинал на счету душегубов.

Павел Войтов и Елена Лобачева 1 /3

Спустя всего несколько дней, 2 августа, Войтов гулял с приятелем на центральной аллее Измайловского бульвара, где им встретился возвращающийся в общежитие с объекта строитель — приезжий из Чувашской Республики, отец 13-летнего мальчика. Войтов безо всяких причин достал нож и нанес мужчине 13 ножевых ранений, оказавшихся смертельными.

Около полуночи 3 августа того же 2014 года Войтов и Лобачева, прогуливаясь в лесопарке Кусково по Третьей музейной улице, напали на прохожего. Войтов с такой силой бил его молотком по голове, что на пятом ударе инструмент сломался. Тогда бандит взял у Лобачевой нож и 28 раз воткнул его в тело жертвы, после чего разрезал ей живот и поместил внутрь сумку с вещами.

Четыре дня спустя, 7 августа, Войтов и Лобачева поздно вечером находились на Сиреневом бульваре. У дома №45 они заметили лежащего на скамейке мужчину, мастера мясного цеха одного из крупных сетевых магазинов. Убийцы нанесли ему 84 ножевых ранения.

Ночью 21 августа паре убийц попался бомж, спящий рядом с домом №5А по Новозаводской улице. Вначале Войтов избил его, а затем нанес 48 ударов ножом. 22 августа Войтов и Павлов в городе Одинцово на Глазынинской улице напали на мужчину, идущего с работы на свидание к подруге. На теле погибшего обнаружили 46 колото-резаных ранений.

Утром 31 августа 2014 года Войтов и Павлов приехали на территорию Центрального московского ипподрома и напали там на строителя. Войтов нанес мужчине 18 ударов ножом, потом передал нож Павлову — и тот ранил жертву еще 51 раз. Как выясниться позже, гражданин Белоруссии решил на четыре дня раньше остальной бригады вернуться на родину и в то утро получил расчет, хотя его уговаривали дождаться остальных.

Жертва «банды чистильщиков» 1 /5

Днем 13 сентября того же года жертвой Войтова и Лобачевой стал сотрудник частного охранного предприятия, работающий в Москве вахтовым методом: он шел после смены в общежитие. После нападения его нашли прохожие, жертву доставили в больницу, но через три недели он скончался от полученных ран.

Утром 23 сентября у дома №43 по улице Ивана Франко Войтов напал на бомжа; подобранным камнем он нанес ему два удара по голове, а затем 46 раз ударил ножом. 28 сентября около трех часов ночи на улице Ремизова, рядом с домом №15, житель подмосковного Раменского — бывший боксер — подошел к молодому человеку, протянул ему деньги и попросил купить спиртное в ближайшем магазине. На беду, этим молодым человеком оказался Войтов. Он ударил мужчину в лицо, девять раз пырнул ножом, а потом взял кошелек и ушел. Гражданская жена погибшего искала его трое суток.

21 октября 2014 года Войтов, проходя по 1-й улице Ямского Поля, рядом с домом №12 заметил бездомную женщину. Он избил ее, а потом 44 раза ударил ножом. Эта была последняя жертва Павла Войтова и его банды, убивавшей на протяжении четырех месяцев.

— Все нападения совершались по одному сценарию, придуманному Войтовым, — рассказывает следователь Ажаев. — Созвонились — встретились — пошли искать — увидели — огляделись — ударили так, чтобы упал, или выбрали уже упавшего, — а затем несколько десятков раз ударили ножом. Я считаю, что для них это была тренировка: они ведь хотели воевать, но не удалось. Вот и считали, что так можно воспитать себя, подготовить, закалить. Но по сути они всегда выбирали слабых, потому что подсознательно боялись сопротивления и неудачи. Но это не мешало убийцам считать себя особенными.

Заплатили по счетам

После 21 октября Войтов и его приятели не совершали нападения. Сыграли роль два фактора: из-за холодов большинство людей надели шапки и плотную одежду, что затруднило бы убийства, и еще они понимали, что столь большое количество преступлений за короткий срок не могло остаться незамеченным полицией.

Во время этой паузы убийцы очно познакомились еще с одним интернет-товарищем — Артуром Нарциссовым. Встреча в подъезде состоялась 14 февраля 2015 года, а уже около пяти утра 15 февраля Войтов и Нарциссов отправились на улицу Красный Казанец.

Там сообщники заметили дворника — и приняли его за бродягу. Войтов, проходя мимо мужчины, внезапно ударил его кулаком в лицо, а затем дважды — ножом. Нарциссов тоже попытался ранить потерпевшего, но тот стал активно сопротивляться, и Войтов получил случайное ранение в ногу от сообщника. Налетчики скрылись, а раненого госпитализировали; его удалось спасти. Впоследствии он уверенно опознает Войтова.

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23 октября 2017 года, через три года и три дня после последнего убийства банды, Мосгорсуд огласил приговор. Войтов был осужден к пожизненному лишению свободы, Лобачева — к 13 годам колонии общего режима (УК РФ не предусматривает для женщин пожизненного наказания и строгого режима), Каратаев — к 16 годам колонии строгого режима, а Нарциссов и Павлов получили по 9,5 лет лишения свободы. Осужденные уже заявили, что будут обжаловать приговор.