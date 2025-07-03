Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:00, 3 июля 2025Интернет и СМИ

«Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

WP: Украинский конфликт достиг переломного момента из-за мер США по Patriot
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский конфликт достиг переломного момента из-за действий Вооруженных сил (ВС) России и решения американских властей приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание уточнило, что Киев сталкивается с критической нехваткой солдат и оружия — в частности, это сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.

Как подчеркнула газета, «западные покровители Украины» предостерегают, что без немедленного увеличения помощи армия может потерпеть катастрофический крах.

США остановили военные поставки Украине

2 июля сообщалось, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Отмечается, что решение принял глава политического управления Минобороны страны Элбридж Колби. После того была проведена проверка боеприпасов Пентагона, он пришел к выводу, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет, а также высокоточных боеприпасов уменьшается.

Как пишет газета The New York Times (NYT), такие действия администрации президента Дональда Трампа означают провал саммита НАТО для Украины, который проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Еще тогда американский лидер не исключал оказания военной помощи Киеву.

Они хотят иметь «противоракеты», как они их называют, и мы посмотрим, сможем ли мы их предоставить

Дональд Трамппрезидент США

Как уточняет издание, военные аналитики ожидали, что Трамп не перережет предоставленный Джо Байденом инструмент поставок Украине, и она получит все вооружение на 61 миллиард долларов. По их словам, это позволило бы Киеву продержаться еще несколько месяцев.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Оборона стремительно сыпется» ВСУ теряют Донбасс, а российские части продвигаются к Днепру. Чего ждать от летней кампании СВО?
«Оборона стремительно сыпется»ВСУ теряют Донбасс, а российские части продвигаются к Днепру. Чего ждать от летней кампании СВО?
1 июля 2025

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Киеву

Затем, 3 июля, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.

Провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема — оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны

Андрей Ермакглава офиса украинского лидера Владимира Зеленского

Помимо этого, Ермак подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные военные комплексы в США.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

США шокировали Европу решением по Украине

Как сообщило Bloomberg, европейские чиновники были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву.

По словам официальных лиц, западные союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них рассчитывают, что решение может быть смягчено или отменено.

Между тем, The Guardian со ссылкой на британские источники писало, что решение США о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. Помимо этого, союзники Украины в Европе пытались «заполнить пробелы», однако давно признали, что американские власти предоставляют критически важное оружие для Украины.

Однако 2 июля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что остановка поставок зенитных и других ракет Украине не означает прекращения военной поддержки. По ее словам, она не должна стать фактором в переговорах по мирному урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска

    В российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника

    Психотерапевт объяснила скрытый подтекст любви женщин к большим пенисам

    Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в откровенном платье без бюстгальтера

    В Британии рассказали о неприязни Трампа к Зеленскому

    Россиянин напал с ножом на врачей

    Раскрыта причина экстренного звонка Макрона Путину

    Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

    В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости