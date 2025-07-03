«Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

WP: Украинский конфликт достиг переломного момента из-за мер США по Patriot

Украинский конфликт достиг переломного момента из-за действий Вооруженных сил (ВС) России и решения американских властей приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание уточнило, что Киев сталкивается с критической нехваткой солдат и оружия — в частности, это сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.

Как подчеркнула газета, «западные покровители Украины» предостерегают, что без немедленного увеличения помощи армия может потерпеть катастрофический крах.

США остановили военные поставки Украине

2 июля сообщалось, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Отмечается, что решение принял глава политического управления Минобороны страны Элбридж Колби. После того была проведена проверка боеприпасов Пентагона, он пришел к выводу, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет, а также высокоточных боеприпасов уменьшается.

Как пишет газета The New York Times (NYT), такие действия администрации президента Дональда Трампа означают провал саммита НАТО для Украины, который проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Еще тогда американский лидер не исключал оказания военной помощи Киеву.

Они хотят иметь «противоракеты», как они их называют, и мы посмотрим, сможем ли мы их предоставить Дональд Трамп президент США

Как уточняет издание, военные аналитики ожидали, что Трамп не перережет предоставленный Джо Байденом инструмент поставок Украине, и она получит все вооружение на 61 миллиард долларов. По их словам, это позволило бы Киеву продержаться еще несколько месяцев.

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Киеву

Затем, 3 июля, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.

Провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема — оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны Андрей Ермак глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского

Помимо этого, Ермак подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные военные комплексы в США.

США шокировали Европу решением по Украине

Как сообщило Bloomberg, европейские чиновники были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву.

По словам официальных лиц, западные союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них рассчитывают, что решение может быть смягчено или отменено.

Между тем, The Guardian со ссылкой на британские источники писало, что решение США о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. Помимо этого, союзники Украины в Европе пытались «заполнить пробелы», однако давно признали, что американские власти предоставляют критически важное оружие для Украины.

Однако 2 июля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что остановка поставок зенитных и других ракет Украине не означает прекращения военной поддержки. По ее словам, она не должна стать фактором в переговорах по мирному урегулированию.