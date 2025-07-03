В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

WP: Украинский конфликт достиг переломного момента из-за решения США по Patriot

Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий Вооруженных сил (ВС) России и решения Соединенных Штатов приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание уточнило, что Киев сталкивается с критической нехваткой солдат и оружия — это сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.

Как подчеркнула газета, «западные покровители Украины» предупреждают, что без немедленного увеличения помощи армия может потерпеть катастрофический крах.

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.