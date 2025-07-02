В Госдепе сделали заявление насчет поставок оружия Украине

В Госдепе заявили, что США не прекратили поставки оружия на Украину

Остановка поставок зенитных и других ракет Украине не означает прекращения военной поддержки. Она не должна стать фактором в переговорах, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Это не станет фактором (в мирных переговорах), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — подчеркнула она.

Помимо этого, Брюс заявила, что решение президент США Дональд Трамп принял, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что Штаты приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. В Вашингтоне пришли к такому решению, проанализировав военную помощь другим странам.

Американские же СМИ написали, что снижение объемов военной помощи Киеву связано с необходимостью сохранить достаточный уровень стратегических резервов, которые требуются Вашингтону для глобальных операций.