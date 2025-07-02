Раскрыта причина остановки военных поставок США на Украину

WP: Снижение помощи Украине связано с необходимостью сохранить боеприпасы

Снижение объемов военной помощи Украине связано с необходимостью сохранить достаточный уровень стратегических резервов, которые требуются Вашингтону для глобальных операций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

«Правда в том, что мы используем боеприпасы быстрее, чем можем их производить», — заявил один американский чиновник на условиях анонимности.

Источник приводит в пример недавнюю атаку Ирана на американскую базу в Катаре, после которой США задействовали рекордное количество ракет системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Сообщается, что одна такая система стоит более миллиарда долларов, а стоимость отдельных ракет-перехватчиков достигает 4 миллионов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, в Вашингтоне пришли к такому решению, проанализировав военную помощь другим странам.