Микропластик обнаружен в репродуктивных жидкостях человека

ESHRE: Микропластик обнаружен в фолликулярной жидкости женщин и в сперме мужчин

Микропластик выявлен в сперме и фолликулярной жидкости — об этом заявили исследователи на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE). Частицы пластика нашли в 69 процентах образцов фолликулярной жидкости женщин и в 55 процентах образцов спермы мужчин.

Анализ показал наличие таких полимеров, как политетрафторэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат. Исследование не оценивает влияние микропластика на фертильность напрямую, однако ранее было установлено, что его накопление в тканях может вызывать воспаления, окислительный стресс и гормональные сбои.

Все образцы были собраны и обработаны с соблюдением мер по предотвращению загрязнения. Ученые планируют продолжить работу с расширенной выборкой и изучить возможную связь между уровнем загрязнения и качеством сперматозоидов и яйцеклеток.

Ранее стало известно, что даже самые современные очистные сооружения не способны полностью задерживать микропластик. По данным ученых, мельчайшие частицы пластика продолжают проникать в природу через сточные воды, неся с собой опасные химические вещества.