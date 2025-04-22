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19:21, 22 апреля 2025Наука и техника

В воде нашли незаметную угрозу для здоровья

Sci Total Environ: Очистные сооружения не смогут избавить воду от микропластика
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Даже самые современные очистные сооружения не способны полностью задержать микропластик — к такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Арлингтоне. Частицы пластика размером менее пяти миллиметров продолжают проникать в почву и воду, а вместе с ними и опасные химикаты. Исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

Микропластик образуется при разрушении упаковки, одежды и других пластиковых изделий. Он попадает в сточные воды, проходит через очистные фильтры и возвращается в природу. Исследование показало: хотя большинство станций уменьшают количество микропластика, полностью удалить его существующие технологии не могут.

Одной из главных проблем ученые называют отсутствие стандартных методов выявления и измерения микропластика. Разные лаборатории используют разные подходы, что затрудняет оценку масштабов загрязнения. Команда также призывает к созданию единого определения, какие частицы следует считать микропластиком.

Помимо технологических решений, авторы подчеркивают важность изменения потребительского поведения. Например, синтетическая одежда выделяет микроволокна при каждой стирке, а значит — вносит вклад в загрязнение воды.

«Покупая вещи из натуральных тканей, мы снижаем собственный след микропластика. Но без системных решений и новых технологий проблему не решить», — отмечают исследователи.

Сейчас команда работает над созданием стандартных протоколов для изучения микропластика в воде и воздухе. Их цель — повысить точность измерений и помочь разработать эффективные методы фильтрации и очистки.

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