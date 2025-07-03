Депутат Ивлев: На Украине публикуют видео с пленными из-за вымогательства

Цель публикации Украиной видео с военнопленными — вымогательство денег у родственников, а также запугивание российских солдат и офицеров. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, сегодня Украина живет вне правового поля как международного, так и собственного украинского права, не соблюдая международные Женевские конвенции.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс. Родом военный был из города Маноск во Франции.

До этого российские военные ликвидировали под Сумами наемника ВСУ из Аргентины. Источник в российских силовых структурах рассказал, что иностранец обосновался в Киеве, где у него появилась семья.