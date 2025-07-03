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07:13, 3 июля 2025Россия

В Госдуме назвали цель публикации Украиной видео с пленными

Депутат Ивлев: На Украине публикуют видео с пленными из-за вымогательства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Цель публикации Украиной видео с военнопленными — вымогательство денег у родственников, а также запугивание российских солдат и офицеров. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, сегодня Украина живет вне правового поля как международного, так и собственного украинского права, не соблюдая международные Женевские конвенции.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс. Родом военный был из города Маноск во Франции.

До этого российские военные ликвидировали под Сумами наемника ВСУ из Аргентины. Источник в российских силовых структурах рассказал, что иностранец обосновался в Киеве, где у него появилась семья.

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