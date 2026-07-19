Welt: Украина может лишиться поддержки после выборов в Европе

Сейчас наступает решающая фаза украинского конфликта, так как в ближайшее время Киев может лишиться поддержки со стороны Европы из-за предстоящих там выборов. Об этом пишет немецкое издание Welt.

«Времени остается все меньше. (…) Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами», — говорится в материале. Автор материала отмечает, что в «коалиции желающих» заметен раскол — премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался в ней участвовать, а со стороны Польши до сих пор не последовало подтверждения своего присоединения к коалиции по противоракетной обороне.

Помимо этого, скоро свой пост должны покинуть французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также приближаются выборы в нескольких странах Европы, и преемники европейских лидеров могут отказаться поддерживать Украину. Welt резюмирует, что ближайшие месяцы станут критическими для Киева.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что президент Украины Владимир Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, надеясь спастись от государственного переворота.