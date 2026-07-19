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21:28, 19 июля 2026Экономика

На Западе спрогнозировали сценарий конца света из-за одной технологии

Bloomberg спрогнозировал конец света из-за удара ИИ по экономике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Западное издание Bloomberg спрогнозировало конец света из-за одной технологии. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), который ударит по экономике.

В статье под названием «Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит» по итогам встречи специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) говорится, что конец света не будет означать появление разумных компьютеров или восстание роботов.

В материале отмечается, что экономический крах может наступить из-за удара по налоговой системе, поскольку развитие ИИ угрожает исчезновением ряда профессий. По мере их исчезновения даже небольшой рост уровня безработицы окажет огромное влияние на государственные финансы из-за роста пособий.

«Падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности — возможно, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств», — отмечается в статье.

Ранее стало известно, что в 2026 году в технологическом секторе США уволили около 140 000 сотрудников — больше, чем в любой другой отрасли. Основной причиной этой динамики стало внедрение искусственного интеллекта (ИИ), который упоминается в 23 процентах всех объявлений о сокращении рабочих мест.

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