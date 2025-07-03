В сети появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

В сети появились кадры из Липецкой области, которую в ночь на 3 июля пытались атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пролет беспилотника с большим размахом крыльев в небе. Летательный аппарат издают жужжащие звуки, характерные для работы его мотора.

ВСУ пытались атаковать Липецкую область в ночь на 3 июля, в результате чего пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, еще два человека пострадали. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что один из дронов попал в недостроенный многоквартирный дом, из-за падения обломков другого БПЛА на предприятии в Ельце начался пожар.

По данным Минобороны, над Липецкой областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 летательных аппаратов. Всего за ночь над Россией удалось сбить 69 БПЛА, что в 13 раз больше, чем ночью ранее.