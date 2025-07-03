Россиянка погибла в результате падения обломков БПЛА

Губернатор Артамонов: В результате падения обломков БПЛА погибла женщина

Женщина 1954 года рождения погибла в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, еще два человека, проживавших в доме, получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Артамонов, добавив, что отправился на место происшествия.

Губернатор напомнил, что красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области сохраняется.

Ранее жители региона сообщили, что в Европейском и Измайловском районах области прозвучало около 15 громких взрывов.