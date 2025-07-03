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04:58, 3 июля 2025Россия

Россиянка погибла в результате падения обломков БПЛА

Губернатор Артамонов: В результате падения обломков БПЛА погибла женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Женщина 1954 года рождения погибла в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, еще два человека, проживавших в доме, получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Артамонов, добавив, что отправился на место происшествия.

Губернатор напомнил, что красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области сохраняется.

Ранее жители региона сообщили, что в Европейском и Измайловском районах области прозвучало около 15 громких взрывов.

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