БПЛА атаковали российский регион

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Липецкую область

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область, в российском регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Европейском и Измайловском районах области прозвучало около 15 громких взрывов. До того губернатор сообщил, что в регионе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО над территорией региона сбила не менее пяти БПЛА. Он отметил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома.