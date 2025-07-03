Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:48, 3 июля 2025Россия

БПЛА атаковали российский регион

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Липецкую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область, в российском регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Европейском и Измайловском районах области прозвучало около 15 громких взрывов. До того губернатор сообщил, что в регионе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО над территорией региона сбила не менее пяти БПЛА. Он отметил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту

    Владельцы похоронного бюро прятали 190 разлагающихся тел и попали в тюрьму на 20 лет

    Женщина потеряла интерес к сексу после родов и задалась вопросом

    Россиянка погибла в результате падения обломков БПЛА

    БПЛА атаковали российский регион

    В Минфине ответили на сообщения об ограничениях по «Семейной ипотеке»

    Определена скрытая угроза фейерверков для здоровья

    Далай-лама заявил о намерении переродиться

    Вероятность блокировки Ираном Ормузского пролива оценили

    Парень показал жуткую находку в лесу и получил совет немедленно обратиться в полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости