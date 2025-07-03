Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 3 июля 2025Россия

БПЛА попал в недостроенный многоквартирный дом

Губернатор Артамонов: БПЛА попал в недстроенный многоквартирный дом в Ельце
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал Артамонов.

Ранее губернатор Липецкой области сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом женщина 1954 года рождения получила не совместимые с жизнью ранения. Еще два человека пострадали, им оказали медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту

    Раскрыта причина экстренного звонка Макрона Путину

    Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

    В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

    Молодой тюремщик получил срок за секс с заключенной

    Xiaomi выпустит автомобиль с чипом от смартфона

    Еще один российский аэропорт ограничил работу

    В Британии сообщили Зеленскому плохую новость насчет помощи США Украине

    В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    БПЛА попал в недостроенный многоквартирный дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости