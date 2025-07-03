БПЛА попал в недостроенный многоквартирный дом

Губернатор Артамонов: БПЛА попал в недстроенный многоквартирный дом в Ельце

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал Артамонов.

Ранее губернатор Липецкой области сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом женщина 1954 года рождения получила не совместимые с жизнью ранения. Еще два человека пострадали, им оказали медицинскую помощь.