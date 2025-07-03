Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 3 июля 2025Россия

В российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника

Губернатор Артамонов: В Ельце после падения БПЛА на предприятии начался пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В городе Елец Липецкой области после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован», — сообщил Артамонов.

По его информации, никто не пострадал, сотрудников цехов предприятия уже эвакуировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска

    В российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника

    Психотерапевт объяснила скрытый подтекст любви женщин к большим пенисам

    Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в откровенном платье без бюстгальтера

    В Британии рассказали о неприязни Трампа к Зеленскому

    Россиянин напал с ножом на врачей

    Раскрыта причина экстренного звонка Макрона Путину

    Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

    В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости