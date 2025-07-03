В российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника

Губернатор Артамонов: В Ельце после падения БПЛА на предприятии начался пожар

В городе Елец Липецкой области после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован», — сообщил Артамонов.

По его информации, никто не пострадал, сотрудников цехов предприятия уже эвакуировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.