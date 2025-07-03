Замглавы Росгидромета арестована за мошенничество

В Москве суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, женщина обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Защита подала апелляцию на решение об аресте, но Мосгорсуд ее отклонил.

Подробности дела неизвестны. Адвокат и пресс-служба суда отказались прокомментировать информацию.

Известно, что Радькова заняла должность замглавы Росгидромета в 2017 году.

Ранее в Петербурге полиция задержала главу строительной фирмы за аферы на 46 миллионов рублей.