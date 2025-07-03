Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 3 июля 2025Силовые структуры

Замглавы Росгидромета арестована за мошенничество

В Москве суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, женщина обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Защита подала апелляцию на решение об аресте, но Мосгорсуд ее отклонил.

Подробности дела неизвестны. Адвокат и пресс-служба суда отказались прокомментировать информацию.

Известно, что Радькова заняла должность замглавы Росгидромета в 2017 году.

Ранее в Петербурге полиция задержала главу строительной фирмы за аферы на 46 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Крыму выявили первый случай заражения паразитическими червями через укус комара

    Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Наемника из Британии кремировали в Киеве при военных ГУР

    Порномодель Лили Филлипс раскрыла подробности о сексе с 1113 мужчинами за 12 часов

    Украинская штурмовая рота почти в полном составе пропала без вести под Сумами

    Путин потребовал ясности по российскому мегапроекту

    Россиянам назвали причину частых укусов комаров

    Российский губернатор раскрыл данные о разрушениях после атаки двух десятков дронов ВСУ

    В Госдуме предложили удвоить скидку на штрафы за нарушение ПДД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости