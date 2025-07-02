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13:40, 2 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе глава строительной фирмы похитил 46 миллионов под видом инвестиций

В Петербурге полиция задержала главу стройфирмы за аферы на 46 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала главу строительной фирмы за аферы на 46 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Пострадавшими по делу проходят трое петербуржцев.

По версии следствия, предприниматель взял деньги у троих человек под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующую сдачу в аренду. В реальности он ввел людей в заблуждение и завладел их деньгами. Ущерб превысил 46 миллионов рублей.

Ранее в Уссурийске Приморского края суд приговорил бывшего генерального директора строительной фирмы «Соломон» к пяти годам колонии общего режима за обман дольщиков.

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