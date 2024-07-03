Экс-директор российской стройфирмы получил пять лет колонии за обман дольщиков

В Приморье суд дал экс-директору стройфирмы пять лет колонии за обман дольщиков

В Уссурийске Приморского края суд приговорил бывшего генерального директора строительной фирмы «Соломон» к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2018 годы мужчина заключил с 51 потерпевшим договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на сумму более 99 миллионов рублей, однако не исполнил свои обязательства. В результате дом достроили за счет средств из бюджета.

Экс-директора признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин представился сотрудником ФСБ и предлагал арестованному прекратить уголовное дело