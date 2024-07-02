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14:53, 2 июля 2024Силовые структуры

Россиянин представился сотрудником ФСБ и предлагал арестованному прекратить уголовное дело

Россиянин представился сотрудником и вымогал 600 тысяч рублей у арестованного

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Омске местный житель вымогал деньги, представляясь сотрудником ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, мошенник позвонил гражданину, находящемуся под домашним арестом за совершенное преступление, и представился сотрудником органов безопасности. Он предложил ему решить вопрос о прекращении уголовного дела за 600 тысяч рублей. После получения аферистом задатка в размере 300 тысяч рублей его задержали.

Против россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Омске полицейские задержали курьера мошенников, выдававшего себя за сотрудника ФСБ.

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      Екатерина Кашурникова
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