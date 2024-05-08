Полицейские задержали курьера выдававших себя за сотрудников ФСБ мошенников

В Омске полицейские задержали выдававшего себя за сотрудника ФСБ мошенника

В Омске полицейские задержали курьера мошенников, выдававшегося себя за сотрудника ФСБ. Об этом в среду, 8 мая, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, аферисты убеждали пенсионерок, что с их счетов осуществляется перевод денег за границу, под угрозой уголовно ответственности и обыска лжесиловики требовали собрать наличность якобы для сверки номеров на банкнотах. Если доверившиеся пожилые россиянки соглашались, к ним направлялся посыльный, так же представлявшийся сотрудников правоохранительных органов.

Задержанный курьер таким образом похитил в общей сумме 1,8 миллиона рублей у пяти потерпевших, возраст которых составил от 76 до 92 лет, и перевёл наличность своим нанимателям. Возбуждено уголовное дело, на время расследования ассистент мошенников отправлен в СИЗО.

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