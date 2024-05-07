Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками

Юрист Соловьев: мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи в мессенджерах

Мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео. О новой схеме обмана в сети рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT.

По словам эксперта, злоумышленники звонят пользователю по видеосвязи в мессенджере. Если он ответит на звонок, то на экране увидит либо голую стену, либо человека, который представится менеджером сотовой компании.

В результате злоумышленники могут записать пользователя на видео и использовать кадры для мошеннических схем. Например, с помощью технологии дипфейк они могут создать поддельное видео с жертвой и выманить деньги у ее родственников и знакомых, предупредил Соловьев.

Чтобы уберечь себя от новой схема мошенничества, юрист посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров. «Также нельзя переходить по ссылкам, голосовать в конкурсах, отвечать на незнакомые СМС и вводить присылаемые коды», — добавил он.

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