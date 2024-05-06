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08:00, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы обезопасить аккаунт в Telegram

IT-эксперт Горбунов посоветовал не авторизовываться через Telegram на сайтах

Фото: Unsplash

Мошенники активно атакуют пользователей мессенджера Telegram, заявил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы обезопасить аккаунт в Telegram.

IT-эксперт сообщил, что пользователям не следует прибегать к авторизации через Telegram, когда необходимо войти в какой-либо сервис. Как пояснил специалист, в таких случаях используется протокол OAuth, который открывает сайту данные, которые есть в Telegram-аккаунте пользователя.

«Это удобно, но менее популярные сервисы обычно проще взломать, что приводит к эффекту домино, и мошенники получают доступ ко всей информации из Telegram», — предупредил Горбунов. Он посоветовал всегда создавать уникальную учетную запись для входа на сайт.

Для защиты аккаунта Telegram также необходимо включить двухфакторную аутентификацию, отметил специалист. Однако код, хранящийся у пользователя, должен быть сложным — состоять не менее из 13 знаков, содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы, подчеркнул Горбунов.

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Другим способом обезопасить свой профиль он назвал проверку ссылок, получаемых в сообщениях. По словам IT-эксперта, необходимо проверять доменное имя в ссылках на наличие лишних символов, которые могут указывать на фишинговый сайт. «Фишинговые сайты визуально неотличимы от настоящих, но нужно помнить: невозможно создать веб-страницу с идентичным доменным именем», — раскрыл он.

Кроме того, в Telegram пользователю стоит запретить добавлять себя в группы и каналы, указал Горбунов. Он объяснил, что пользователи часто скидывают в свой канал «Избранное» пароли и логины. В связи с этим мошенники создают канал под названием «Избранное» и приглашают туда пользователя в надежде, что он не заметит подмены.

Также, по словам эксперта, важно регулярно отслеживать активные сеансы своего аккаунта. «Следует исходить из принципа "один активный сеанс — одно устройство", то есть выходить из учетки по окончанию работы. Сокращение количества активных сеансов позволит увидеть, если в списке появится незнакомое устройство», — рассказал Горбунов.

Ранее эксперты группы компаний (ГК) «Солар» описали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram. Специалисты раскрыли, что для этого злоумышленники используют фишинговые ресурсы, которые маскируются под сообщества.

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      Маргарита Щигарева
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