Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:57, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

ГК «Солар»: мошенники крадут аккаунты в Telegram с помощью сайтов с картинками

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мошенники начали красть аккаунты россиян в мессенджере Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, рассказали эксперты группы компаний (ГК) «Солар», пишет ТАСС.

Фишинговые ресурсы, с помощью которых мошенники крадут аккаунты, маскируются под сообщества в Telegram. Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, он может быть переадресован на сайт злоумышленников.

Если человек решает присоединиться к сообществу, то ему предлагают авторизоваться через Telegram. «При попытке входа в аккаунт вся информация, то есть логин и пароль, попадает к злоумышленникам», — предупредили эксперты. Они добавили, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.

Ранее россиянам сообщили о другом распространенном мошенничестве в Telegram. Уточнялось, что злоумышленники с помощью специальных ботов подделывают номера ФСБ и звонят пользователям с целью обмануть их.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше