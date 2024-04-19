Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

ГК «Солар»: мошенники крадут аккаунты в Telegram с помощью сайтов с картинками

Мошенники начали красть аккаунты россиян в мессенджере Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, рассказали эксперты группы компаний (ГК) «Солар», пишет ТАСС.

Фишинговые ресурсы, с помощью которых мошенники крадут аккаунты, маскируются под сообщества в Telegram. Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, он может быть переадресован на сайт злоумышленников.

Если человек решает присоединиться к сообществу, то ему предлагают авторизоваться через Telegram. «При попытке входа в аккаунт вся информация, то есть логин и пароль, попадает к злоумышленникам», — предупредили эксперты. Они добавили, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.

Ранее россиянам сообщили о другом распространенном мошенничестве в Telegram. Уточнялось, что злоумышленники с помощью специальных ботов подделывают номера ФСБ и звонят пользователям с целью обмануть их.