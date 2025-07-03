Губернатор раскрыл состояние пострадавших врачей

Кобзев: Пострадавшие врачи иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии

Две женщины-врача Иркутской городской больнице №8, пострадавшие в результате нападения с ножом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», — написал Кобзев.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. На месте происшествия находится министр здравоохранения области Андрей Модестов, подчеркнул Кобзев.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом пациент напал на врачей в Иркутской городской больнице. Его задержали сотрудники полиции, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В ходе допроса нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов и заявил, что врач якобы «хотел лишить его права на жизнь».